İçişleri Bakanlığı, terör örgütü, suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen GÜRZ-1 operasyonlarında 72 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarının altını çizerek, serili yeni bir operasyonun daha başlatıldığını açıkladı.

"Gürz" adını verdikleri operasyonun ilkini 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yerlikaya, tek hedeflerinin; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar dua ve destekle durmadan, duraksamadan mücadele etmek olduğunu söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde düzenlenen "GÜRZ-1" operasyonlarında; çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1816335560551616514