Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınların yaşandığı ve metro istasyonunun ulaşıma kapandığı Odunluk bölgesinde kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatına başladı. Nüfusun hızla artığı bölgede yapılacak çalışmalarla hem taşkın riski ortadan kalkacak hem de mahallenin yaşam konforu artacak.BURSA (İGFA) - Bursa'yı altyapı sorunlarından arındırılmış, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent yapma hedefiyle çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ile hızlı kentleşmenin yaşandığı Nilüfer İlçesi’ne bağlı Odunluk Mahallesi'nde kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarına hız verdi. İzmir Yolu Caddesi, Liman Caddesi, Akademi Caddesi, İstiklal Marşı Caddesi (Yeni Stadyum Caddesi) yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kilometre kanalizasyon hattı, 1,3 kilometre yağmursuyu hattı ve 1.250 metre box menfez imalatı yapılacak. Yeni hatlar ile birlikte sel riski, taşkın ve çevresel kirlilik gibi önemli sorunların da önüne geçilmiş olacak.

“MAHALLELERİMİZİN YAŞAM KONFORU ARTACAK”

Odunluk Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, proje hakkında BUSKİ yöneticilerinden ekiplerden bilgi aldı. Geçtiğimiz yıl etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Odunluk Metro İstasyonu'nun ulaşıma kapandığını ve ciddi su baskınları yaşandığını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, “Benzer sorunların tekrar yaşanmaması için BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla kapsamlı bir çalışma başlattık. Yeni kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile Beşevler bölgesinden gelen yağmur sularını ve Odunluk İstasyonu çevresine yönelen suları bir yerde toplamış olacağız. Ardından doğrudan Nilüfer Çayı’na aktarabileceğiz. Çalışmalar tamamlandığında hem Odunluk İstasyonu'nun karşılaştığı taşkın riski ortadan kalkacak hem de mahallelerimizin yaşam konforu büyük ölçüde artacak” dedi.