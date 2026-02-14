Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Akademisi kursiyerleri, 14 Şubat Sevgi Günü dolayısıyla ürettikleri el emeği ürünleri LÖSEV'e bağışladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Eğitim yolculuğunda yeni bir kapı, istihdamda güçlü bir başlangıç' vizyonuyla hayata geçirdiği Bursa Kent Akademisi aracılığıyla örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Yeni Karaman Eğitim Merkezi'nde 14 Şubat Sevgi Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilk olarak Bursa Kent Akademisi kursiyerlerine LÖSEV yetkilileri tarafından farkındalık eğitimi verildi.



Daha sonra kursiyerler gün boyunca farklı atölyelerde bez çanta, bileklik, toka, bez cüzdan gibi el emeği ürünlerini büyük bir titizlikle hazırladı. Toplumsal farkındalığı artırmak ve gönüllülük bilincini güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmanın sonunda, ortaya çıkan birbirinden güzel ürünler LÖSEV yetkililerine teslim edildi.



Bursa Kent Akademisi'nin eğitim çalışmalarında bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren kursiyerler, 14 Şubat Sevgi Günü'nde böyle anlamlı bir etkinliğe katkı sunmaktan da memnuniyet duyduklarını söyledi.