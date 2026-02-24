Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, geniş ve zengin gönül coğrafyamızın en önemli parçalarından biri olan Batı Trakya'da yüzlerce soydaşımızın katılımıyla düzenlediği iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayının maneviyatını hazırladığı programlarla kentin tümünde hissettiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya Türkleri ile gönül birlikteliğimizin diri tutulması için de iftar programları düzenliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Batı Trakya Gümülcine kentinde düzenlenen iftar programında, soydaşlarımızla aynı sofrada buluştu.

Programa, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Hasan Karaömer ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de katıldı.

Salonda büyük bir samimiyetle karşılanan Başkan Mustafa Bozbey, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan soydaşlar, hep birlikte el açarak birlik ve beraberliğin daim olması için dua etti.

Batı Trakya Türkleri ile buluşarak Ramazan'ın maneviyatını gönül coğrafyasında paylaştıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Bölgedeki soydaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve dayanışmamızı sürdürmeye kararlıyız. Batı Trakya ziyaretimizdeki katkılarından dolayı BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu ve yönetim kuruluna, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Hasan Karaömer'e ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.