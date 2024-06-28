Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından stratejik planlama sürecine katkı sağlamak amacıyla personele ‘Mevcut durum analiz eğitimi’ verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in 17 ilçeyi ziyaret ederek başlattığı Bursa’nın 2024-2029 stratejik plan çalışmaları, kurum içi eğitimlerle devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Belediye personelinin stratejik planlama süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi amacıyla hazırlanan eğitim programında, Prof. Dr. Mehmet Barca tarafından stratejik planlamanın temel prensipleri ve mevcut durum analizi yöntemleri anlatıldı.

SWOT ve PESTLE analiz tekniklerinin anlatıldığı eğitimde, stratejik hedeflerin belirlenmesi ve kurum performansının arttırılmasına yönelik interaktif oturumlar düzenlendi.

Programla, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin daha etkili ve sağlıklı bir şekilde Bursalılara ulaştırılması hedefleniyor.

