Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesinde yaz stajı yapan üniversite öğrencilerine dönük oryantasyon eğitimi düzenledi.BURSA (İGFA) - Üniversite öğrencileri, meslek, kişisel gelişim, amaç ve hedefler göz önünde bulundurularak Büyükşehir Belediyesi’nin farklı hizmet birimlerinde staja başladı.

İlerleyen yıllarda hem kent hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacak olan stajyerlerin motivasyonlarını artırmak, kendi aralarında kaynaşmalarını sağlamak, hizmet birimlerini tanıtmak, iş kazalarından korunmalarını sağlamak amacıyla oryantasyon eğitimi düzenlendi. Eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği, çevre bilinci ve sıfır atık konuları, öğrencilerin uyması gereken kurallar, tabi oldukları kanun tüzük ve yönetmelikler ile ödev ve yükümlülükler anlatıldı.