Bursa Büyükşehir Belediyesi, mali ve idari süreçlerin yeniden değerlendirilmesi için tüm ödemeleri durdurdu ve personelin izinlerini iptal etti. Kurum dışına bilgi ve belge çıkarılması yasaklandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bugün Başkan Vekili olarak atanan Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, belediye genelinde olağanüstü tedbirler aldı.

Vali Yardımcısı Doğan, tüm birimler ile BUSKİ ve iştirak şirketlerine yaptığı duyuruyla, ikinci bir talimata kadar tüm ödemelerin durdurulmasını ve kurum dışına herhangi bir bilgi, belge veya materyalin çıkarılmamasını istedi.

İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Ayrıca ikinci bir yazıda da, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için tüm yönetici ve personelin izinlerinin iptal edildiğini duyuran Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, hâlihazırda izinde olanlarında derhal görevlerine dönmesi istedi.

BUSKİ ve iştirak şirketlerini de kapsayan bu talimatlara Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilgili tüm birimlerin azami hassasiyetle riayet edilmesi istendi.

Hatırlanacağı gibi 9 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplanacak olan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini seçecek.