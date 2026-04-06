İSTANBUL (İGFA) - Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklulara yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin kötü durumda olduğu ve işkence yapıldığı yönünde haber ve paylaşımlar yer aldı. Bu iddialar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçeği yansıtmadığı belirtilerek yalanlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde duruşma salonlarının taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan davalarda yoğun şekilde kullanıldığı belirtildi. Binada, 3 erkek ve 3 kadın olmak üzere toplam 6 nezarethane bulunduğu ve toplam kapasitenin 300 kişi olduğu kaydedildi. Ayrıca her duruşmada 2 İnfaz Koruma Memuru ve 10 ile 200 arasında Jandarma personelinin görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, cezaevi idaresi tarafından alanların düzenli olarak temizlendiği ve duruşmalara katılacak tutuklular için günlük kumanya ve su temin edildiği vurgulandı.

Ayrıca duruşma saatlerine bağlı olarak tutuklulara akşam öğünlerinin kampüs genel yemekhanesinden sıcak yemek olarak verilmeye başlandığı duyuruldu.

Öğle öğünleri için de birden fazla mahkemenin duruşmalarına göre, hazır kumanya yerine sıcak yemek planlamasının yapılacağı belirtildi.

Başsavcılık, kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve gerekli önlemlerin alındığını belirterek, vatandaşları bilgilendirdi.

