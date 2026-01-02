Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve 17 ilçe belediye personeline yönelik 'Yılsonu muhasebe işlemleri eğitimi' verildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Eğitimde, eğitimci Abdulkadir İnceoğlu tarafından katılımcılara 'kamu muhasebesinin kayıt düzeni ve işleyiş kuralları, bilanço hesapları ve düzenleyici hesapların yapısı, faaliyet hesapları, bütçe hesapları ve nazım hesapların yapısı, dönem sonu işlemleri öncesinde geçici mizan çıkarılmadan yapılması gerekenler, temel mizan kontrolleri ve KBS veri girişlerinde uyulması zorunlu kurallar ve hatasız mizan kaydı için doğru muhasebe kaydı örnekleri, belediyeler için KBS mizan girişi sonrası yapılacak dönem sonu işlemleri, bütçe ve ödenek hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri, faaliyet hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri, dönem başı açılış işlemleri' konularında ayrıntılı bilgi verildi.

Personelin mesleki gelişimlerini artırmaya yönelik gerçekleştirilen eğitim soru cevap bölümüyle tamamlandı.