Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanların motivasyonunu artırmak ve kurum içi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlediği '10. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası', Atıcılar Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmalarla başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Gençlik Kulübü koordinasyonunda gerçekleştirilen '10. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası', ilk maçtan itibaren heyecanlı ve çekişmeli anlara sahne oldu.

Takımlar, dostluk ve centilmenlik içerisinde mücadele ederken, organizasyon kurum içi iletişimin ve ekip ruhunun güçlenmesine de katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi personelini sporun birleştirici gücü etrafında buluşturan turnuvada, 67 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 69 takım mücadele edecek.

Turnuva boyunca 1035 Büyükşehir Belediyesi personeli, şampiyonluk kupasını kazanabilmek için sahada ter dökecek.

Turnuva sonunda oynanacak final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupaları ve ödülleri takdim edilecek.