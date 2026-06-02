Bursaspor'un 63. kuruluş yıl dönümünün Gemlik sahilinde düzenlenen etkinlikle büyük bir coşkuyla kutlandı.

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü'nün 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gemlik sahilinde gerçekleştirilen kutlamalara Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile birlikte Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de katıldı.

Etkinlik kapsamında sahilde ve teknelerde yakılan meşaleler, geceyi yeşil-beyaz renklere bürürken, çok sayıda taraftar kutlamalara eşlik etti. Bursaspor sevdalıları, kulübün kuruluş yıl dönümünü marşlar ve tezahüratlar eşliğinde kutladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, yaptığı açıklamada, organizasyona katılan vatandaşlara teşekkür ederek, coşkunun yalnızca sahilde değil gönüllerde de yaşandığını ifade etti. Başkan Vekili Biba ayrıca etkinliği düzenleyen Gemlik Bursaspor Taraftarlar Derneği'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kutlamalar, renkli görüntülere sahne olurken, taraftarlar Bursaspor için 'Nice yıllara' mesajları verdi.