Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, rüşvet ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca geçici görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine gelecek 'Başkan Vekili Seçimi' için 9 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplanacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'nün 5 Nisan 2025 tarihli 'Başkan Vekili Seçimi' konulu yazısına istinaden, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi olağanüstü gündemle toplanacak.

Buna göre, Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Hatırlanacağı gibi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Nisan 2026 tarihli kararıyla 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ile 'rüşvet almak' suçlamaları kapsamında 3 günlük gözaltı süresinden sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı'nca da geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.