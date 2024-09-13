Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’daki tarım ve hayvancılığın mevcut durumunun değerlendirilmesi ve yapılabilecek projelerin görüşülmesi amacıyla ‘Bursa Tarımı ve Hayvancılığı’ konulu toplantı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da tarım ve hayvancılığın iyileştirilmesi, üreticilerin daha fazla gelir elde etmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sektör paydaşlarının ve belediye bürokratlarının katılımıyla ‘Bursa Tarımı ve Hayvancılığı’ konulu toplantı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Binası Encümen Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, hayatı yaşanabilir kılmayı ve işsizliğin azaltılmasına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada kırsal nüfusun giderek azaldığını belirten Direkçi, bunda girdi maliyetlerinin artmasının da büyük etken olduğunu ifade etti. Bu tür sıkıntıların giderilmesi veya azaltılması için çalışma içerisine girdiklerini, ortak akılla çözüm önerileri geliştirmek istediklerini dile getiren Direkçi, “Kooperatifçilik sisteminin önemini kavramalıyız. Özel örnekler geliştirmeli ve oluşturmalıyız. Bu amaçla tüm paydaşların katılımıyla ‘Bursa Tarım ve Hayvancılığı’ konulu toplantı düzenledik. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanımızın görüş ve düşüncelerini dinlemek istedik. Bu çalışmayı önemsiyoruz. Eğitim ekosistemimizi ve tarımsal ekosistemimizi düzeltirsek ülkemiz hızla ilerleyecektir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in vizyonu ve desteğiyle bu hedeflere ulaşmak için hareket ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, önümüzdeki süreçte tarım ve hayvancılık paydaşlarıyla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Sahadaki sorunları birinci ağızdan duymak istediklerini anlatan Sarsıcı, kısa vadede bir yıllık ve beş yıllık çözümler geliştireceklerini dile getirdi. Kırsalda genç nüfusu arttırarak dokuyu korumak istediklerini söyleyen Sarsıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.