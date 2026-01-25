Bunlar da ilginizi çekebilir

SALON: Üçevler HAKEMLER: Jonathan Hummelgard, Emrik Swensson BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Sevilay İmamoğlu Öcal, Emine Gökdemir 2, Joana Fortuna da Costa 2, Yeliz Özel 6, Beyzanur Türkyılmaz 2, Agni Zygoura 4, Cansu Akalın 8, Alena Ikhneva 2, Yaren Berfe Eren 2, Büşra Işlıkhan 1, Zeynepnur Kendirci 1, Francisca 2

Mücadelenin ilkyarısı 15-15 eşitlikle tamamlanırken, ikinci devreye etkili başlayan Belediyespor Hentbol Takımı, 39'da 20-17 üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın son 5 dakikasına 27-23 önde giren Büyükşehir Belediyespor, kalan bölümde rakibine farkı eritme şansı tanımadı ve maçtan 32-28 galip ayrılarak EHF Avrupa Kupası'nda çeyrek final biletini cebine koydu.

Maçın başında 3-1 geriye düşen Belediyespor Hentbol Takımı, hemen 3-3 yaparak eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 10. dakikasını 7-5 geride geçen Belediyespor, 25. dakikada 12-11'le maçta ilk kez öne geçerken, 26'da skoru 13-11 yaptı.

BURSA (İGFA) - Deplasmanda oynadığı ilk maçı 25-24 kazanarak tur için avantaj elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle Nilüfer Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Avrupa'da daha önce Yunanistan ekibi AEK Athens'i saf dışı bırakan Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanyol ekibi karşısında maça istediği gibi başlayamadı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 Turu ikinci maçında İspanya ekibi Replasa Beti Onak'ı 32-28 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

