Bu yıl 54.'sü düzenlenen MODEF İnegöl Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, 'İnegöl ürettikçe Bursa güçlenecek, Bursa güçlendikçe ülkemiz kazanacaktır' dedi.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinin son koleksiyonlarını sergilediği 54. MODEF İnegöl Mobilya Fuarı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla açıldı. Açılışa Bakan Prof. Dr. Ömer Bolat'ın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere birçok üretici katıldı.

'TASARIM VE İNOVASYON ÜRETİMİN AYRILMAZ BİR PARÇASI'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, mobilyanın başkenti İnegöl'ün yalnızca Bursa'nın değil, Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden biri olduğunu dile getirdi. Köklü geçmişi, güçlü sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücüyle İnegöl'ün bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini söyleyen Başkanvekili Biba, 'Dünyada rekabet artık sadece üretmekle değil; katma değer oluşturmakla, markalaşmakla ve küresel pazarlarda söz sahibi olmakla mümkündür. Yeni dönemde, tasarım ve inovasyon üretimin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. İnegöl mobilyası bu anlamda dünyanın dikkatini çeken bir başarı hikâyesine dönüşmüştür' diye konuştu.

Üreten şehirlerin güçlü olacağını, güçlü şehirlerin güçlü Türkiye'yi inşa edeceğini anlatan Başkanvekili Biba, 'Bizler de yerel yönetimler olarak; ülkemizin bu büyük kalkınma yürüyüşünün yereldeki en önemli paydaşlarıyız. Bu vizyon, yerli üretimi destekleyen, girişimciyi büyüten, sanayicinin önünü açan anlayışın sonucudur. İnegöl ürettikçe Bursa güçlenecek, Bursa güçlendikçe ülkemiz kazanacaktır. İnegöl Mobilya Fuarı'nın, üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta MODEF yönetimi olmak üzere fuarın gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, uzun yıllardır ihracatçı kimliğini koruyan mobilya sektörünün, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu istikrarlı şekilde güçlendirdiğini anlattı. Bakan Bolat, mobilya ihracatının 2025 yılı itibarıyla 4,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını, 200'ün üzerinde ülke ve bölgeye erişim sağlayarak küresel ölçekte güçlü bir ağ oluşturduğunu belirtti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl'ün mobilyada referans noktası olduğunu vurguladı. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın şehrin mobilya üretiminin ve ihracatının itici gücü olduğunu aktardan Ayyıldız, köklü fuarın her yıl olduğu gibi mobilya sektörünün geleceğini şekillendirdiğini belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, fuar münasebetiyle mobilya sektörünün, mobilya dünyasının, mobilyanın başkenti olan İnegöl'de buluştuğunu belirtti. Sergilenen her mobilyada İnegöllü ustaların ve iş adamlarının tecrübesi ile emeği bulunduğunu ifade eden Salman, bu zamana kadar sanayicilere büyük destek veren Bakan Ömer Bolat'a teşekkür etti.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, ekonomik krizlerin yaşandığı süreçte sebeplere sarılmanın büyük önem taşıdığını belirterek İnegöl'ün bunu başardığını vurguladı. Türkiye'nin kendi coğrafyasında hem ithalat konularında hem de ihracatta, dış ticarette çok önemli bir merkez konumuna geldiğini belirten Burkay, desteklerinden dolayı Bakan Bolat'a ve tüm yöneticilere teşekkür etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl denince akla ilk olarak mobilyanın geldiğini belirtti. İnegöl mobilyasının küresel bir marka olma yolunda ilerlediğini anlatan Taban, ilçenin tarım ürünleri, meyvecilik, fidan yetiştiriciliği gibi konularda da önemli potansiyeller barındırdığını söyledi.

MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, dış ticaret hacimlerinin bir buçuk milyar dolara ulaştığını söyledi. Fuarın üretim yapan veya istihdam sağlayan tüm sektör paydaşlarına katkı sağladığını belirten Uğurdağ, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, stantları gezerek sektör temsilcileriyle sohbet etti.