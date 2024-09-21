Kaçak yapılarla mücadeleyi aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, Büyükbalıklı Mahallesi’nde tarım alanına inşa edilen toplam bin 200 metrekarelik iki yapıyı daha tamamen yıktı.BURSA (İGFA)- Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Özellikle tarım alanlarına yapılan kaçak yapılar birer birer yıkılıyor. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri 20 Eylül Cuma günü, Büyükbalıklı Mahallesi’nde verimli tarım alanları üzerine inşa edilen 750 metrekare ve 450 metrekarelik iki yapıyı daha yerle bir etti. Jandarma ve zabıta ekipleri nezaretinde, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: igf