Bursa’nın bu yıl Uluslararası Dünya Bıçak Üreticileri Başkentleri Birliği’ne resmen üye olduğunu açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, birliğin 2027 yılında gerçekleşecek buluşmasına da Bursa'nın ev sahipliği yapacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip olan ve maharetli ellerde şekillenerek dünya çapında bir ün kazanan Bursa Bıçağı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bursa Bıçak Festivali ile vitrine taşındı.

23-24-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivale, dünyanın dört bir yanından bıçak ustaları, koleksiyonerler, zanaatkarlar, sektör temsilcileri ve bıçak sanatı tutkunları katılıyor. Ustaların el emeğiyle şekillenen birbirinden özel ürünlerin yer aldığı 150’ye yakın standın bulunduğu programda, çocuklarla ailelere yönelik eğitici atölyeler ve rengârenk etkinlikler de düzenleniyor.

Festival kapsamında ödüllü ‘Damascus Şef Bıçağı Yarışması’ ve ‘Kilitli Çakı Yarışması’ da düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra Türkiye ve dünya bıçakçılık kültürünün değerli isimlerinden oluşan jüri üyeleri, özel olarak hazırlanan 17 bıçağı tek tek inceleyerek puanladı.

Daha sonra stantları gezerek el emeği eserleri inceleyen Başkan Bozbey, asırlık bir mesleği yaşatan ustalarla sohbet etti.

Festivalin açılış törenine, Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği Başkanı ve Fransa’nın Thiers Belediye Başkanı Stéphane Rodier, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Fatih Adliğ, Pirge Bıçak Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Pirge, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve bıçak sanatı tutkunları katıldı.

DÜNYA BIÇAK ÜRETİCİ BAŞKENTLERİ BİRLİĞİ BULUŞMASI 2027 YILINDA BURSA’DA

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye’de bıçakçılığın Bursa’dan geliştiğini ve Bursa'nın bu konuda çok fazla kültürel birikimi bulunduğunu anlattı.

Bu özelliğini Bursa’ya yeniden kazandırmanın çabası içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Bozbey; Bursa’nın usta ellerin maharetini, tecrübesini ve ince işçiliğini, bıçağın çeliğinde buluşturan bir kent olduğunu belirtti. Asırlar boyu kentin çarşılarında, atölyelerinde yankılanan çekiç seslerinin bugün festivalde yeniden hayat bulduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa olarak bu yıl Uluslararası Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği’ne resmen üye olduğumuzu gururla paylaşmak isterim. Geçtiğimiz ekim ayında Arjantin’de yapılan toplantıya katılarak kentimizin bıçakçılık mirasını dünya şehirleriyle buluşturduk. Burada bir müjde daha vermek istiyorum. 2027 yılında, Uluslararası Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği Buluşması’na Bursamız ev sahipliği yapacak. Bu önemli buluşmayla birlikte Bursamızın köklü bıçak geleneğini sürdüren ustaları ile dünyanın dört bir yanından gelen bıçak ustaları aynı çatı altında buluşacak. Köklü kültürümüz olan bıçakçılığı tekrar Bursa’da canlandırma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuna sahibiz” dedi.

"BU MİRAS, BURSAMIZIN RUHUDUR”

Festivalin sadece bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda kent kimliğini uluslararası düzeye taşıyan önemli bir adım olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, bıçak kültürünü Bursa’da paylaşan, emeğiyle, katkısıyla festivale değer katan herkese teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bıçakçılık kültürünü yalnızca yaşatmakla kalmadığını, onu geleceğe taşımak için güçlü adımlar attığını da söyleyen Başkan Bozbey, “Açılışını gururla gerçekleştirdiğimiz Bursa Bıçak Müzesi ile artık bu kadim geleneğimizi kalıcı hale getiriyoruz. Genç kuşaklara aktarıyor ve ustalıkla şekillenen geçmişimize anlamlı bir pencere açıyoruz. Tüm Bursalıları müzemizi ziyaret etmeye ve bu eşsiz ustalığı tanımaya davet ediyorum. Turizm alanında faaliyet gösteren firmaların da Bıçak Müzesi’ni programlarına dahil etmelerini bekliyoruz. Çünkü bu miras, sadece bir zanaat değil; Bursamızın kimliğidir, ruhudur. Bursa’daki bıçakçıların hem turizme hizmet etmeleri hem de alıcılarla buluşmalarını kolaylaştıracak bir alana ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Bu konuda Balibey Han’da veya hanların bir tanesinde çalışma yapacağız. Tüm Bursalıları bu festivale davet ediyorum. Festivalin kentimize değer katmasını diliyorum” diye konuştu.

“YAŞASIN BURSA, YAŞASIN BIÇAK ŞEHİRLERİ”

Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği Başkanı ve Fransa’nın Thiers Belediye Başkanı Stéphane Rodier, konuşmasını Türkçe yaptı. Dilimizi seneler önce Madrid’de öğrendiğini ve çok sevdiğini söyleyen Rodier, birliğin ilk buluşmasını 2016 yılında yaptığını hatırlattı. 2024 yılında Arjantin’de düzenlenen buluşmada 2026 yılındaki buluşmanın Portekiz’de yapılmasına karar verildiğini açıklayan Rodier, “2027 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da yapılmasına karar verildi. Arjantin’de bulunan Türk delegesi, buluşmayı organize etme konusunda çok istekliydi. Ve bizi bu konuda oldukça kolay ikna ettiler. Bursa’da çok güzel toplantılar düzenleyeceğimize eminim. Şehrin kadim tarihi, güçlü kültürü, geçmişten günümüze bıçak ustalığı, gelecekteki toplantıların başarısının garantisidir. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Savaşların çok fazla olduğu dünyada köprüler kurmalı, başkalarını anlamalı ve onlardan ders çıkarmalıyız. Yaşasın Bursa, yaşasın bıçak şehirleri, yaşasın Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği, yaşasın bıçak sektörü” dedi.

Bursa Bıçakçılar Odası Başkanı Fatih Adliğ, köklü bir geleneği uluslararası bir platformda buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Başkan Mustafa Bozbey’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Başkan Mustafa Bozbey tarafından günün anısına Fatih Adliğ ve Stéphane Rodier’e Bursa Bıçağı hediye edildi.