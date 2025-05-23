Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere 3 milyar 305 milyon 657 bin TL’lik destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarıldığını duyurdu. “Üretime güç, Anadolu’ya bereket” mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik yeni bir destek ödemesi müjdesi verdi.

Bakan Yumaklı, “Çiftçimize destek, üretime güç, Anadolu’ya bereket oluyoruz. 3 milyar 305 milyon 657 bin TL destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi. Bakan Yumaklı, destek ödemelerinin detaylarını paylaştı.

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