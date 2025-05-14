Bursa’nın yakın tarihinin en önemli simgelerinden biri olan Atatürk Spor Salonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs’ta düzenlenecek olan temel atma töreniyle yeniden ayağa kaldırılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da 1972 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete açılan ve kentin yakın tarihinde önemli anılara sahne olan, ancak ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2020 yılında yıkımı gerçekleştirilen Atatürk Spor Salonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa ediliyor.

Daha önce 3 bin 100 kişilik seyirci kapasitesiyle planlanan proje, Başkan Mustafa Bozbey’in talimatları doğrultusunda, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek düzeye çıkarılmak üzere revize edildi.

Yapılan güncellemelerle birlikte seyirci kapasitesi 5.016 kişiye yükseltildi ve yapı, FIBA'nın A Kategorisi uluslararası standartlarına uygun hale getirildi. Modern mimarisi, yüksek kapasitesi ve teknik donanımıyla Bursa’yı ulusal ve uluslararası organizasyonların merkezi haline getirecek olan Atatürk Spor Salonu'nun temeli, anlamlı bir günde,19 Mayıs’ta atılıyor.

Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanı ve 8 bin metrekare taban alanı üzerine kurulacak olan modern spor tesisi, betonarme bir yapı olarak inşa edilecek.

Üzeri ise çelik konstrüksiyon çatıyla kapatılacak. Projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri de binanın çatı kısmında yer alacak gezilebilir teras ve güneş enerji sistemi olacak. Zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında ise 2.250 adet jet grout kolonu uygulaması yapılacak. Ayrıca bina yapımına olanak sağlamak için forekazık sistemi ve yatay ankrajlı iksa yapısı imal ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bir zamanlar kentin hafızası olan Atatürk Spor Salonu’nu yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Daha önce 3 bin 100 kişilik planlanan projeyi 5 bin 16 kişilik seyirci kapasitesine yükselterek revize ettiklerini belirten Başkan Bozbey, “Bursa’da yaşayan birçok insanın o salonda hatıraları vardı. Atatürk Spor Salonu’nda maç izlediğim yılları hatırlıyorum. O salonun hikayesi vardı. Şimdi hep beraber 19 Mayıs’ta Atatürk Spor Salonu’nun temelini atacağız. Yapıyı, FIBA'nın A Kategorisi uluslararası standartlarına uygun hale getiriyoruz. Bu vizyoner proje, hem gençliğe hem spora yapılan güçlü bir yatırım olarak yükselecek. Kentin spor altyapısına da güçlü bir katkı sunmuş olacağız. Tüm halkımızı temel atma törenine bekliyorum” dedi.