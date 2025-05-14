İzmir, kültürel mirasın korunmasına ve genç nesillere aktarılmasına yönelik önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - ODTÜ Tarih Buluşmaları-II Kültürel Miras Öğrenci Çalıştayı, 25-27 Nisan 2025 tarihlerinde İzmir’in seçkin okullarından ve ODTÜ GVO Ankara, Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Mersin okullarından gelen lise öğrencilerini ve öğretmenlerini bir araya getirerek, kültürlerarası etkileşimi ve ortak üretimi destekledi.

ODTÜ Tarih Buluşmaları-II Kültürel Miras Öğrenci Çalıştayı, İzmir’in tarihi zenginliklerini Türkiye’nin dört bir tarafından gelen genç gözlerle keşfetmek ve geleceğe taşımak için atılan büyük bir adım oldu. Kültürel mirasa duyulan güven ve bağlılığı pekiştirdi.

İzmir’in sembol yerleri gezildi

Çalıştayın ilk günü, İzmir’in köklü tarihini yerinde keşfetmek amacıyla düzenlenen saha gezisiyle başladı. Öğrenciler, Basmane Tren Garı’ndan başlayarak Kültürpark ve Kültür Sanat Fabrikası’na uzanan rotada şehrin tarihî dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Resim Heykel Müzesi gibi önemli duraklar, katılımcıların kültürel miras kavramını sahada deneyimlemelerine olanak sundu.

Özbaş: “Kültürel mirası geleceğe gençler taşıyacak”

Çalıştayın ikinci günü, Prof. Dr. Banu Çulha Özbaş’ın ilham verici açılış konuşması ile başladı. Özbaş, kültürel mirasın birey kimliğinin ve toplumsal belleğin yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu mirası geleceğe taşıma sorumluluğuna dikkat çekti. Ardından Akademik Koordinatör Yasemen Taşdemir, öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide, kültürel mirasın sadece korunacak bir değer değil, aynı zamanda yaşayan ve üreten bir süreç olduğunu anlattı.

Gençlerden kültürel mirasın korunması için öneriler

Günün devamında, farklı illerden gelen öğrenciler, “Sanat ve Performans”, “Mimari”, “Gastronomi”, “Doğal Anıtlar”, “Arkeolojik Alanlar”, “Zanaat Alanları” ve “Dil ve Edebiyat” başlıklarında hazırladıkları sunumları paylaştı. Sunumlar sırasında öğrenciler hem kendi şehirlerindeki miras alanlarını tanıttılar hem de kültürel değerlerin korunması için çözüm önerilerini tartıştılar. Öğrenciler ayrıca düzenlenen komisyon çalışmalarında farklı okullardan arkadaşlarıyla iş birliği yaparak ortak bildiriler geliştirdi.

Üç gün süren çalıştay, öğrencilerin hazırladığı sunumların ve bildirilerin paylaşılması, ardından da sertifika töreniyle sona erdi. Etkinlik boyunca öğrenmenin ve paylaşmanın ön planda olduğu atmosfer, katılımcıların hem akademik hem sosyal açıdan unutulmaz bir deneyim yaşamasını sağladı.

ODTÜ GVO Tarih Buluşmaları’nın ikincisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ODTÜ GVO İzmir Okul Müdürü Serhat YILDIZ, ODTÜ Tarih Buluşmaları'nın kültürel miras bilincinin gençler arasında yaygınlaştırılması, Türkiye'de farklı şehirlerdeki gençlerin arasında kültürel miras temelli dostlukların kurulması ve networklerinin gelişmesi açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Yıldız; “Katılımcılara ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda bu buluşmaların büyüyerek devam etmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyerek bu buluşmaların büyüyerek devam edeceğinin müjdesini verdi.