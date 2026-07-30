Ömür Gedik ve Doğuş, önceki akşam İstanbul Vadi Jolly Joker sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Sevilen şarkılarını peş peşe seslendiren ikili, performanslarıyla geceye damga vurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Ömür Gedik ve Doğuş'un birlikte seslendirdiği 'Gamsız' şarkısı oldu. İkilinin sahnedeki uyumu ve enerjisi dinleyicilerden tam not alırken, şarkı salonu dolduran izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Yoğun ilgi gören konser boyunca seyirciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, Ömür Gedik ve Doğuş'un başarılı performansı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.