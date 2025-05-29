Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) görkemli bir programla yaza merhaba dedi.BURSA (İGFA) - Mesleklerinin, üyelerinin, sektör paydaşlarının ve Bursa’nın gelişimine katkı sunan çalışmaları ile dikkat çeken BUMİAD, üyeleri arasındaki birlikteliği pekiştiren aktiviteleri de aralıksız sürdürüyor.

BUMİAD sosyal tesisinde bir ‘Yaza Merhaba’ organizasyonu düzenleyen dernek üyeleri, gönüllerince bir akşam yaşadı.

Hep birlikte ve sohbet havasında yenilen akşam yemeği ile birlikte üyeler karaoke gösterisi ve çeşitli gösterilerle stres attı. BUMİAD’a yeni üye olanlara rozetlerinin de takıldığı programda ayrıca bu ay içerisinde doğum günleri olan dernek üyeleri için de hep birlikte pasta kesildi.

Programda bir konuşma yapan BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, Bursa’ya ve mesleklerine yönelik olarak kamuoyunda ses getiren çalışmaların yanı sıra bu tür organizasyonlarla üyeleri arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini anlattı. Mustafa Gümüş her çalışma ve ortamda yanlarında olan üyelerine teşekkür ederek, hep birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.