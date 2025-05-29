Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Manisa Tarzanı Çevre Günleri, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla anlamlı etkinliklere sahne oldu.MANİSA (İGFA) - Doğaya adadığı yaşamıyla dünyanın sayılı çevrecilerinden biri kabul edilen Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin mirası, düzenlenen etkinliklerle bir kez daha yaşatıldı. Çocuklar ve aileleri hem eğlendi hem de çevre bilincini pekiştirme fırsatı buldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi (ÇKSM) öğrencileri, Atatürk Kent Parkı’ndaki atölye çalışmalarında hayal güçlerini ve el becerilerini ortaya koydu. Geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladıkları maketler, süs eşyaları ve farklı objelerle çevre bilincini sanatla birleştiren çocuklar, ayrıca doğa sevgisini yansıtan resimler çizdi.

Etkinliğe katılan velilerden İpek Şimşek, “Kızım Ela ile birlikte çöp poşetleri, balonlar ve evdeki atık malzemelerden birlikte elbise yaptık. Çok güzel bir etkinlikti, kızım için unutulmaz bir deneyim oldu. Büyükşehir Belediyesi çok güzel etkinlikler düzenliyor; hangisine katılacağımızı şaşırıyoruz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Bir diğer katılımcı Selma Çelikkaya ise “Kızım Meliha Elif ile birlikte geldik. Bugünkü etkinlik de her zamanki gibi çok güzeldi. Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çocuklarımız eğlenceli ve dolu dolu bir gün geçirdi” dedi.

Manisa Tarzanı Çevre Günleri, çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunarken çevre korumanın eğlenceli ve yaratıcı yollarla da öğretilebileceğini gösterdi. Film gösterimi gibi etkinlikler sayesinde de Ahmet Bedevi’nin doğa sevgisi ve yaşam felsefesi genç kuşaklara ilham verdi.