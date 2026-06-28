Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mete Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan köklü askerî mirasa vurgu yaparak şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın paylaşımında, Türk Kara Kuvvetleri'nin köklü tarihine dikkat çekilerek, 'Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve günümüze uzanan şanlı askerî mirasımız, milletimizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.' ifadelerine yer verildi. Mesajda, vatan uğruna görev yapan tüm Mehmetçiklere teşekkür edilirken, 'Vatan uğruna fedakârca görev yapan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlik diliyoruz.' denildi.