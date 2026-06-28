Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Fethinin 700. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehrin tarihî ve kültürel mirasını yaşatan programlarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Fethin 700. Yılı Mehter Konserleri', Gazi Orhan Parkı'nda yoğun katılımla başladı. Fetih ruhunu mehter marşlarıyla yeniden canlandıran konserler, Bursalılardan büyük ilgi gördü.

Sergilerden sempozyumlara, söyleşilerden gösterilere uzanan zengin etkinlik programıyla Bursa'nın Fethi'nin 700. yılını kutlayan Büyükşehir Belediyesi, mehter konserleriyle de şehrin tarihî atmosferini müzikle buluşturdu. Konseri izleyen vatandaşlar, Ulu Cami'nin manevi atmosferinde seslendirilen mehter marşlarına coşkuyla eşlik etti.

Program kapsamında sahne alan Bursa Kılıç Kalkan Ekibi de gösterisiyle büyük beğeni topladı. Asırlardır yaşatılan Bursa'ya özgü kılıç kalkan geleneğini başarıyla sahneleyen ekip, izleyicilere fetih döneminin ruhunu hissettirdi. Gösteri, vatandaşlardan uzun süre alkış aldı. 'Fethin 700. Yılı Mehter Konserleri', 28 Ağustos'a kadar her salı, perşembe ve cumartesi günü saat 18.00'de Gazi Orhan Parkı'nda Bursalılarla buluşmaya devam edecek.