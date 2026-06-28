Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin 'Bir Şehre Bakmak: Kesitler, Motifler ve Manzaralar' sergisi Nâzım Hikmet Kültürevi'nde açıldı. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin, Misi Sanat Kahvesi Baskıresim Atölyesi'nde gerçekleştirdikleri 9 aylık bir çalışmanın ürünü olan baskıresim sergisi, 3 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, sanata ve genç yeteneklere destek vermeyi sürdürüyor. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin uzun soluklu emeğiyle hazırlanan 'Bir Şehre Bakmak: Kesitler, Motifler ve Manzaralar' isimli baskıresim sergisi, Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Galerisi'nde izlenime açıldı. Misi Sanat Kahvesi Baskıresim Atölyesi'nde gerçekleştirilen ve 9 ay süren çalışmanın çıktıları olan sergi, genç yeteneklerin şehre bakış açılarını yansıtıyor. Serginin açılışına Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Önsoy yaptığı konuşmada, kurumlar arası iş birliğinin sanata dönüştüğünde muazzam sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi. Önsoy, 'Sergi, bizlere gençlerin gözünden yaşadığımız coğrafyayı; onun tarihini, kültürünü ve günlük ritmini baskıresim sanatı aracılığıyla yeniden keşfetme fırsatı sunuyor. Gravür tekniğinde öğrencilerimize yol gösteren Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erkin Keskin'e ve kolografi teknikleriyle süreci zenginleştiren Prof. Sezin Türk Kaya'ya da teşekkür ederiz' dedi.

Esin Selimoğlu ve Kubilay Uzar'ın proje yürütücülüğünü yaptığı sergide Ayça Turhan, Ayşe Melek Demir, Aysılu Akhmetova, Defne Oğuz, Ecem Duru Sarıkaya, İrem Atlas, Mercan Kayış, Nilsu Şentürk, Sabina Servel, Sena Yıldız, Sudenaz Bilir, Şevval Demirtaş, Yağmur Baldan, Zemfira Tufan'ın 58 eseri yer alıyor.

Sergi 3 Temmuz'a kadar gezilebilecek.