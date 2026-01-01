Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla Avrupa Birliği'nin 21. üyesi olarak Euro'ya geçti. Ülke, geçiş sürecinde bir ay boyunca (1 Ocak - 31 Ocak 2026) hem mevcut ulusal para birimi leva hem de euroyu paralel olarak tedavülde tutacak.

BULGARİSTAN (İGFA) - Euro'ya geçiş, Bulgaristan'ın AB'ye entegrasyonunda tarihi bir adım oldu.

1 Şubat 2026 tarihinden itibaren ise Bulgaristan'da sadece Euro geçerli olacak ve Leva para birimi tamamen tedavülden kalkacak.

Bu süre zarfında fiyat etiketleri her iki para biriminde de gösterilecek ve leva ile ödeme yapabilecek.

Bankalar ve alışveriş noktalarında euro-leva dönüşümü otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Bulgaristan Merkez Bankası ve hükümet yetkilileri, vatandaşların ve işletmelerin geçiş sürecini sorunsuz tamamlaması için geniş bilgilendirme kampanyaları sürüyor.