BUİKAD, geleneksel “Zirveden Gelen Topuk Sesleri” toplantısında “Diplomaside Bursa’nın Güçlü Kadınları” temasıyla fahri konsolos kadınları ağırladı. BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, “Kadın isterse başarır, yeter ki destek görsün” dedi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), “Zirveden Gelen Topuk Sesleri” toplantısını “Diplomaside Bursa’nın Güçlü Kadınları” başlığıyla gerçekleştirdi. Etkinlikte, diplomasi alanında başarılarıyla öne çıkan kadın fahri konsoloslar ilham verici hikayelerini paylaştı.

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, açılış konuşmasında, “Bugüne dek alanlarında başarıya ulaşmış pek çok değerli konuğu ağırladık. Bu akşam ise diplomaside temsil gücü yüksek kadın fahri konsoloslarımızla bir aradayız. Onların deneyimleri ufuk açıcı olacak” dedi. Kadınların sevgi, ilgi ve destekle potansiyellerini ortaya koyabileceğini vurgulayan Şençayır, “Kadın, özgüveniyle hayallerini gerçekleştirir ve çevresine ilham olur. Atatürk’ün kadınlara seçme-seçilme hakkı tanımasıyla başlayan bu yolda, kadınlarımız iş dünyasından diplomasiye her alanda büyük başarılar elde etti” diye konuştu.

Şençayır, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve destekçi İlvira markasının kurucusu İlvira Donskaya’ya teşekkür ederken Donskaya’yı “hayallerini gerçeğe dönüştüren, kadınlara ‘Yapabilirsin’ mesajı veren bir rol model” olarak nitelendirdi.