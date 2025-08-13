İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Aliağa ilçelerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangınları kontrol altına aldı. Ekipler, yangının tekrar alevlenme riskine karşı bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 18.00 sıralarında çevre yolunun Buca kesiminde bir aracın yanması sonucu ormanlık alana sıçrayan ve rüzgarın etkisiyle Gaziemir Sarnıç’a kadar ilerleyen yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarına çevre illerden gelen itfaiye ekipleri, ilçe belediyelerine ait su tankerleri, Emniyet’e ait TOMA araçları ve askeri helikopterler destek verdi. Yaklaşık 9 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangının tekrar alevlenme riskine karşı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aliağa’daki yangın da kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde Aliağa ilçesinde çıkan Kalabak ve Çoraklar mevkilerini etkileyen yangın da, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 12 saat süren çalışmalar sonucu çevrede bulunan fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.