Yeşil Çevre Kooperatifi Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın, kooperatif ortaklarının ve protokol temsilcilerinin yoğun katılımıyla Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde yapıldı.

BURSA (İGFA) - 2025-2026 dönemi faaliyetlerinin değerlendirildiği genel kurulda; Bursa sanayisinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yeşil dönüşüm yolculuğunda atılacak stratejik adımlar ve bölgenin çevre altyapısını daha da güçlendirecek faaliyetler ele alındı.

Genel Kurulda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yeşil dönüşümün küresel ticaretin odak noktası olduğunu vurguladı. Sürdürülebilirlik odaklı rekabetin önemine değinen Burkay, 'Günü kurtaran reflekslerle hareket etmemiz mümkün değil. Bugünün sorunlarına çözüm üretirken, uzun vadeli bir vizyon ortaya koymak zorundayız. Kimse yeşil dönüşümü bugünkü kadar konuşmazken, Bursa sanayicisi üretimin olduğu yerde çevrenin de korunması gerektiğini güçlü bir iradeyle ortaya koydu. Dünyada yeşil ekonominin teorisi tartışılırken, bizler Bursalı sanayiciler olarak bu işin pratiğini yaptık.' ifadelerini kullandı.

'BURSA'MIZIN GELECEĞİ İÇİN VİZYONUMUZU BELİRLEDİK'

Yeşil Çevre'nin Avrupa'nın en özgün modellerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Burkay, hayata geçirilen dev yatırımlar hakkında da 'Bugün Yeşil Çevre; ülkemizin ve Avrupa'nın en özgün modellerinden biridir. 441 ortağımıza hizmet sunan bu güçlü yapıyla sanayicimizin üzerindeki operasyonel yükü hafiflettik. Günlük 100 bin metreküpe ulaşan arıtma kapasitemiz, sağladığımız katma değerin en somut göstergesidir. Çamur Yakma Tesisimizin kapasitesini artırarak doğalgaz maliyetlerimizde aylık yüzde 75 oranında net tasarruf sağladık. 28 milyon liralık yatırımla Tehlikesiz Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisimizi kurduk, akredite laboratuvar hizmetimizi devreye aldık. Ayrıca Uludağ OSB, KOSAB ve BOSAB ile başlattığımız 20 milyon dolarlık Atıksu Geri Kazanım Projesi ile günlük 50 bin metreküp atıksuyu yeniden sanayimize kazandırmayı hedefliyoruz. Planı olmayanı şartlar yönetir, planı olan ise şartları yönetir. Bizler Bursa'mızın geleceği için vizyonumuzu belirledik.' diye konuştu.

'GELİŞTİRİLEN MODEL BUGÜN ÜLKEMİZDE ÖRNEK OLARAK TANIMLANMAKTA'

Yeşil Çevre Genel Müdürü Mehmet Aydın ise kurumun 1998 yılından bu yana geçirdiği dönüşüme dikkat çekti.56 ortakla kurulan Yeşil Çevre'nin bugün 441 ortağa ulaştığını hatırlatan Aydın 'Şehrimizin doğu bölgesinde üç OSB'ye ve Kestel-Gürsu ilçelerimize hizmet vermek suretiyle aynı zamanda kamu hizmeti gören bir çevre kuruluşuyuz. Geliştirilen model bugün ülkemizde örnek olarak tanımlanmakta ve her zeminde konuşulmaktadır.' ifadelerini kullandı.

Yeşil Çevre'nin yalnızca atıksu arıtma amacıyla kurulmuş bir yapı olmadığını, zamanla hizmet yelpazesini sürekli genişlettiğini vurgulayan Aydın, 'Atıksuların arıtılması maksadıyla kurulmuş olmamıza rağmen, ortaklarımıza katma değer sağlayan farklı alanlarda da hizmet sunuyoruz. Maliyet esaslı çalışma anlayışımızla ortaklarımıza avantaj sağlayan bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hizmet yelpazemizi genişleterek ortaklarımıza katma değer sağlamaya ve çevreye değer katmaya devam edeceğiz' dedi. Genel kurul, divan heyetinin oluşturulması ve gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla sona erdi.