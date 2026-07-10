Bursa'da İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yürütülen 'Yenişehir'den Dünya'ya İyi Biber' projesiyle 26 üretici, 576,84 dekarlık alanda sürdürülebilir ve güvenilir biber üretimi gerçekleştiriyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yürütülen çalışmalar, güvenilir ve sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılması amacıyla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan 2026 Yılı İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında hayata geçirilen 'Yenişehir'den Dünya'ya İyi Biber' projesi, Yenişehir ilçesi Yolören Mahallesi'nde başarıyla sürdürülüyor.

Proje kapsamında 26 üretici, toplam 576,84 dekarlık alanda İyi Tarım Uygulamaları kriterlerine uygun şekilde Yenişehir Biberi üretimi yapıyor. Çalışmalarla birlikte üreticilerin desteklenmesi ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında düzenlenen hasat programına Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, ilçe protokolü ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Cengiz Budan, Bakanlığın İyi Tarım Uygulamaları projelerine verdiği desteğin her geçen yıl arttığını belirtti. Budan, 2025 yılında kontrol ve sertifikasyon hizmetleri ile toprak ve su analizleri için 383 bin 805 lira kaynak sağlandığını, 2026 yılında ise Bursa'daki projeler için 780 bin lira ödenek aktarıldığını ifade etti.

Üreticilerin toprak ve su analizlerinin gerçekleştirildiğini, analiz sonuçlarına göre eğitimlerin tamamlandığını ve koruyucu ekipman desteği sağlanacağını belirten Budan, projenin temel amacının pestisit kalıntısını azaltarak iç ve dış pazara kaliteli ve güvenilir ürün sunmak olduğunu vurguladı.

Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay da üreticilerin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, projeye katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bursa İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında protokol üyeleri ve üreticiler birlikte biber hasadı gerçekleştirdi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve güvenilir gıda arzının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların devam edeceğini bildirdi.