Bursa'da organik tarım çalışmaları kapsamında maviyemiş üretimi gelişirken, İznik'te uygulanan 'Candarlı'nın Organik Köy Yolculuğu-2' projesiyle üreticilere destek sağlanıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da organik tarım faaliyetleri kapsamında katma değeri yüksek ürünlerin üretimi artırılırken, organik maviyemiş üretimi de önemli bir gelişim gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Orhankebir Saleple Buluşuyor' ve 'Candarlı'nın Organik Köy Yolculuğu-2' projeleri uygulamaya alındı. İznik ilçesinde, Candarlı Kadınları Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle yürütülen 'Candarlı'nın Organik Köy Yolculuğu-2' projesi kapsamında hasat programı düzenlendi.

Programa İznik Kaymakamı Arif Karaman, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, ilçe protokolü ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan, Bakanlığın organik tarım projelerine yönelik desteklerinin sürdüğünü belirtti. Budan, proje kapsamında 2025 yılında kontrol ve sertifikasyon hizmetleri ile organik gübre alımı için 258 bin 400 lira kaynak sağlandığını, 2026 yılında ise Bursa'ya 300 bin lira ödenek aktarıldığını açıkladı. Ayrıca biyolojik fungusit temini ile 25 toprak ve 3 su analizinin gerçekleştirildiğini belirten Budan, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan projelere desteklerin devam edeceğini ifade etti.

İznik Kaymakamı Arif Karaman da organik üretime katkı sunan Candarlı Kadınları Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerine, Tarım ve Orman Bakanlığına ve projede görev alan tarım teşkilatı personeline teşekkür etti.

Konuşmaların ardından organik maviyemiş bahçesinde hasat gerçekleştirildi. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, organik tarımın yaygınlaştırılması, üreticilerin desteklenmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.