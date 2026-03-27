Bursa Teknik Üniversitesi, kamu, sektör ve paydaşlarıyla bir araya geldiği Danışma Kurulu Toplantısı'nda yeni projeler ve iş birliklerini masaya yatırdı.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), şehir ve sektörle kurduğu iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Danışma Kurulu Toplantısı'nın yenisini gerçekleştirdi.

Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya BTÜ Rektörü Naci Çağlar, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ile üniversitenin iç ve dış paydaşları katıldı. Toplantı, Rektör Naci Çağlar'ın sunumuyla başlarken, üniversitenin eğitim modeli, akademik projeleri ve şehirle yürütülen iş birlikleri ele alındı. Çağlar, BTÜ'nün genç ve dinamik yapısıyla şehirle bütünleşen bir üniversite olmayı hedeflediğini belirterek, 'Şehirleri ve üniversiteleri birbirinden ayrı düşünmek mümkün değil' dedi.

BTÜ'nün uluslararası alanda daha görünür olmayı hedeflediğini vurgulayan Çağlar, son yıllarda özellikle Ar-Ge, uluslararası projeler ve patentler konusunda önemli bir ivme yakaladıklarını ifade etti. Üniversitenin TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde en çok yükseliş gösteren ikinci üniversite olmasının önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise BTÜ'nün yenilikçi vizyonuyla dikkat çektiğini belirterek, üniversitenin kamu ve toplumu ilgilendiren birçok alanda çözüm üreten bir kurum olduğunu dile getirdi. Esen ayrıca, şehre kazandırılması planlanan Bursateknopark projesinin gençler ve sanayi için önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Toplantıda söz alan paydaşlar da üniversite-kamu-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sanayi temsilcileri, BTÜ'nün bilimsel projelerinin çözüm odaklı ve kaliteli olduğunu vurgularken; öğrencilerin sanayiyle daha fazla buluşmasını sağlayacak etkinliklerin artırılması ve gençlerin süreçlere daha aktif katılımı yönünde önerilerde bulundu. Danışma Kurulu Toplantısı, karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.