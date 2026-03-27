Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal seçildi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kazdal'ı tebrik etti.

ANKARA (İGFA) - Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal'ın kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal seçildi.

Kararın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanması ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek de, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Şaban Kazdal'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Gürlek, paylaşımında, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından seçilen Kazdal'ın yeni görevinin yargı camiası, ülke ve millet için hayırlı olmasını temennisiyle, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

