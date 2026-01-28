Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2026 yılının ilk Meclis Toplantısı'nda küresel ekonomiden yatırımlara, üretim gücünden stratejik projelere kadar gündemi değerlendirdi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 'Biz bugünü değil, 5-10 yıl sonrası için adım atıyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - BTSO'nun 2026 yılının ilk Meclis Toplantısı, Meclis üyelerinin yoğun katılımıyla Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, odanın Türkiye'nin en güçlü sivil toplum yapılarından biri olduğunu belirterek, 'Bu süreçte hepimiz Bursa'yı ve Bursa iş dünyasını gururla temsil ediyoruz. Bu duruş, sorunların çözümünde de etkili oluyor' ifadelerini kullandı.

Burkay, küresel ekonomide yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, pandemi sonrası dünyanın değiştiğini ve devletlerin yerini büyük şirketlerin aldığını söyledi. Bu bağlamda BTSO'nun GUHEM, BUTEKOM, TEKNOSAB, Model Fabrika ve Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi gibi projelerle geleceğe hazırlandığını ifade eden Burkay, 'Bugünün değil, 5-10 yıl sonra karşımıza çıkacak sorunların adımlarını atıyoruz' dedi.

Dijital dönüşüm ve uzmanlaşmaya da değinen Burkay, Türkiye'de e-ticaret komitesini kuran ilk oda olduklarını hatırlattı. Komite sayısını 47'den 70'e çıkararak iş dünyasının farklı alanlarda güçlenmesini sağladıklarını belirtti.

Bursa'nın Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne de vurgu yapan Burkay, 'Bursa ligden düştüğü anda Türkiye de ligden düşer. Bursa devler liginde yer almalı' ifadelerini kullandı. Küresel kapasite fazlasının üretim üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirten Burkay, Türkiye'nin üretim gücünü koruma çağrısında bulundu.

BTSO'nun öncülüğünde kurulan Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan ilk fon olduğunu vurgulayan Burkay, fonun hem büyük hem küçük ölçekli yatırımcıyı ortak etme kapasitesine dikkat çekti. Projenin Mart sonu - Nisan başı itibarıyla temelinin atılmasının planlandığını aktaran Burkay, modelin Bursa iş dünyasında ortak akıl ve paylaşım kültürünü yansıttığını söyledi.

Toplantıda ayrıca BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, 2025'te küresel jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklere rağmen Bursa iş dünyasının üretim ve ihracatla ülke ekonomisine değer kattığını belirtti. Uğur, Bursa'nın 2025 yılında 19,5 milyar dolarlık ihracat performansı yakaladığını ve BTSO'nun fuar, UR-GE ve alım heyetleri gibi çalışmalarla firmalara rehberlik ettiğini ifade etti.