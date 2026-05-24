BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerine yeni iş birliği fırsatları sunmak üzere gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda düzenlenen Tedarikçi Günü programında, geliştirdiği milli ve özgün teknolojilerle Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel marka değerini inşa eden Baykar ile BTSO üyeleri bir araya geldi.

BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen Tedarikçi Günü etkinliğinde üye firmalar, Baykar'ın satın alma yetkilileri ve teknik birimleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Program kapsamında firmalar; iş birliği imkanları, tedarik süreçleri ve üretim kabiliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, savunma sanayiine yönelik yeni projeler ve tedarik fırsatları konusunda doğrudan temas kurma imkanı elde etti.

Etkinlikte gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleriyle BTSO üyesi firmalar, Baykar'ın ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmet alanlarına ilişkin bilgi alırken, kendi üretim kapasitesi ve teknik yetkinliklerini de doğrudan paylaşma fırsatı yakaladı.





'VERİMLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

UR-GE üyesi firma temsilcilerinden Serkan Güney, Baykar gibi Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Güney, 'Ülkemizin en önemli firmalarından biriyle verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmek için bu organizasyona katıldık. BTSO'ya bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. UR-GE üyesi bir firma olarak bu tür etkinlikler, imalat yöntemlerimizi değerlendirmemize ve daha iyi üretim teknikleri geliştirmemize katkı sağlıyor. Otomotiv ve savunma sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde yeni imalat yöntemleri keşfedeceğimize, kompozit ve diğer üretim alanlarında önemli gelişmeler sağlayacağımıza inanıyorum.' dedi.





'ORGANİZASYON BİZİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT OLDU'

UR-GE üye firma temsilcilerinden Zafer Doğan da Türkiye'nin önde gelen makine firmalarıyla çözüm ortaklıkları yürüttüklerini, savunma ve otomotiv sanayiinde önemli müşterilere hizmet verdiklerini ifade etti.

Doğan, 'Savunma sanayiinde bugüne kadar edindiğimiz tecrübeleri artık seri üretim parçalarında da değerlendirmek istiyoruz. Bu anlamda BTSO'nun düzenlediği organizasyonları çok önemsiyoruz. Çünkü bu platformlar bizleri doğru muhataplarla buluşturuyor. Baykar, bizim öncelik verdiğimiz önemli firmalardan biri. BTSO Yönetim Kurulumuza bizlere sundukları bu önemli fırsatlar için teşekkür ediyorum.' diye konuştu.





'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ KAPILARI AÇILIYOR'

Satış Mühendisi Nihal Meşekıran ise görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, etkinliğin yeni iş fırsatları açısından önemli bir platform sunduğunu söyledi. Meşekıran, 'B2B görüşmelerimiz oldukça sağlıklı ilerledi. Bu kadar firmanın aynı platformda buluşması, tedarikçilerin hem birbirleriyle hem de Baykar ile doğrudan iletişim kurması çok kıymetli. BTSO'nun ev sahipliğinde bizlere sunulan bu platform için teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sektör Temsilcisi Turgay Balamur, BTSO'nun organizasyonunun firmalar için önemli kapılar açtığını belirterek, 'Uzun zamandır görüşmek istediğimiz firmalarla bir araya gelme fırsatı yakaladık. BTSO, bu organizasyonla bizlere önemli bir imkan sundu. Görüşmelerimizde üretim kabiliyetlerimizi ve hedeflerimizi aktardık. Odamıza teşekkür ediyorum.' dedi.

