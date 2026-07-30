ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen Üretici Pazarları uygulamasıyla üreticiden tüketiciye doğrudan satış imkânı sağlanıyor. Aracı olmadan gerçekleştirilen satışlar sayesinde vatandaşlar taze ve doğal ürünleri uygun fiyatlarla satın alarak aile bütçesine katkı sağlarken, üreticiler de emeklerinin karşılığını alarak ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturup ekonomik gelir elde ediyor.

Tarımsal üretim yapan çiftçilere ve el emeği ürün üreticilerine ücretsiz satış alanı tahsis eden Keçiören Belediyesi, üreticilerin yetiştirdiği sebze, meyve ve el yapımı ürünleri aracı olmadan doğrudan vatandaşlarla buluşturmasına imkân sağlıyor. Üretici Pazarları uygulamasıyla üreticiler mahsullerini satarak gelir elde ederken, vatandaşlar da ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabiliyor. Böylece hem üreticinin ekonomik olarak desteklenmesi hem de aile bütçesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Haftanın üç günü kuruluyor

Üretici Pazarları, haftanın belirli günlerinde üç farklı noktada hizmet veriyor. Doğal mahsuller; pazartesi günleri Bağlum Semt Pazarı'nda, çarşamba günleri Etlik Semt Pazarı'nda, cumartesi günleri de Bademlik Semt Pazarı'nda vatandaşlarla buluşturuluyor. Belediyenin sunduğu bu imkânlardan ve ilçedeki hizmetlerden memnun kalan vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.