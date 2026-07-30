Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı grafikli paylaşımda işsizlik oranının yüzde 7,6'ya gerilediğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Haziran ayında işsizlik oranı, serinin en düşük seviyesi olan yüzde 7,6'ya geriledi. Böylece yılın ilk yarısında mevsimsel düzeltilmiş ortalama işsizlik oranı, yıllık 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 gerçekleşti.

Ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında verimlilik artışı kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, işgücü piyasasının etkinliğini artıran, beşeri sermayemizin niteliğini güçlendiren ve yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.