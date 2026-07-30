Kayseri Ticaret Odası (KTO) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Ömer Gülsoy; küresel ekonomideki sert dönüşümden finansmana erişimde yaşanan darboğaza, sanayi yatırımlarından KOBİ'lerin desteklenmesine kadar iş dünyasının gündemindeki kritik konulara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Finansmanın reel sektör için hayati bir oksijen olduğunun altını çizen KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 'Büyük firmaların çarkı bir şekilde dönüyor ama KOBİ'lerimizin finansman kanalları tıkanırsa atölyeler durur, dükkânlar kapanır. Bankalar artık elini taşın altına koymalı, KOBİ kredilerindeki büyüme sınırları kaldırılmalı ve Nefes Kredisi sürekli bir finansman modeline dönüştürülmelidir' dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Temmuz Ayı olağan meclis toplantısı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayı olağan meclis toplantısına; KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis ve komite üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ile Basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Odanın Temmuz ayı faaliyetleri değerlendirilerek gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıdaki konuşmasına Temmuz ayının tarihi ve milli önemine vurgu yaparak başlayan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü, Erzurum Kongresi'nin 107. yılı, Hatay'ın anavatana katılışının 87. yılı ve Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümünü kutlayarak vatan uğruna can veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle andı. Başkan Gülsoy ayrıca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle basın mensuplarının gününü tebrik ederken, merhum Veli Altınkaya ve Oktay Ensari başta olmak üzere ebediyete irtihal eden gazetecileri rahmetle yad etti.

Gülsoy, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Türkiye-Tataristan Dostluk Nişanı'na layık görülmesi ve ICCD Yönetim Kurulu'nda yeniden Başkan Vekili seçilmesinden dolayı duydukları gururu da dile getirdi.

'DÜNYADA SERBEST TİCARET DÖNEMİ BİTTİ, ÜRETİM KAPASİTEMİZ EN BÜYÜK HAZİNEMİZDİR'

Küresel ekonomide fırtınalı bir dönemden geçildiğini belirten Başkan Gülsoy, yüksek faiz, sıkı para politikaları, tırmanan enerji maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin imalat sanayisini darboğaza sürüklediğini ifade etti.

Gülsoy açıklamalarını şöyle sürdürdü:

'Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor ve serbest ticaret dönemi fiilen bitmiştir. Artık herkes kendi sanayisini ve üreticisini koruyor. Ticaret sadece ekonomik bir faaliyet değil, bir güç ve güvenlik meselesidir. Böyle bir dünyada üretim kapasitemiz en kıymetli hazinemizdir; firmalarını nefessiz bırakan hiçbir ülke sanayisini koruyamaz. Bizler İtalya ile Çin arasındaki coğrafyanın en büyük sanayi deviyiz ancak küresel ve yerel zorlukların etkisiyle ciddi bir orta-düşük teknoloji tuzağı ve sanayide kan kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. İhracatımızdaki yüksek teknoloji payı ne yazık ki hâlâ yüzde 3-4 bandını aşabilmiş değildir. Bir ülke sanayisini ve üreticisini kaybederse, onu geri kazanması nesiller alır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketini son derece kıymetli buluyoruz. Bu karar, devletimizin reel sektörün ve üreticinin sesini duyduğunun en somut göstergesidir. Üretimin nefes alması Türkiye'nin nefes almasıdır; sanayicinin ve tüccarın güçlenmesi ülkemizin güçlenmesidir.'

'ENFLASYON HEPİMİZİN ORTAK DÜŞMANIDIR'

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktığını belirten Gülsoy, 'Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek bu sıkı para politikası duruşunun; talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirmesini temenni ediyoruz.' dedi.

İş dünyası olarak enflasyonla mücadele programını desteklerini vurgulayan Gülsoy, 'Enflasyon hepimizin ortak düşmanıdır. Enflasyon düşmeden yatırımda öngörülebilirlik sağlanamaz, kalıcı büyüme yakalanamaz. Ancak bu süreçte saha ile masadaki gerçeklerin örtüşmesi şarttır. Bugün Kayseri'deki mobilyacımızın, imalatçımızın, tüccarımızın en büyük gündemi ve en büyük sıkıntısı finansmana erişimdir.Finansman, reel sektörün oksijenidir. Yüksek kredi faizlerinin yanı sıra; komisyonlar, dosya masrafları ve ekstra ücretlerle firmalarımızın katlandığı maliyet ilan edilen faizlerin çok üzerine çıkmaktadır. Bu yükü en derinden hissedenler ise KOBİ'lerimizdir.' ifadelerini kullandı.

'KOBİ'LER İÇİN KREDİ BÜYÜME SINIRLARI KALDIRILMALI, NEFES KREDİSİ SÜREKLİ HALE GELMELİDİR'

Bankaların artık elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Gülsoy, ' Büyük firmaların işleri bir şekilde dönüyor ama küçük işletmelerimize, KOBİ'lerimize kaynak aktarımında tıkanıklık yaşanıyor. KOBİ'nin finansmana erişimi tıkanırsa mahalledeki dükkan kapanır, sanayideki atölye durur, gencimiz işsiz kalır. Enflasyonun düşüş patikasına girmesi ve jeopolitik risklerin yatışmaya başlamasıyla birlikte; Merkez Bankamızdan politika faizinde indirim adımları beklediğimizi, ayrıca politika faizi ile kredi faizleri arasındaki 20 puana yakın makasın daralmasını temenni ediyoruz. Ticari kredilerdeki büyüme sınırlarının gevşetilmesi, hatta KOBİ kredileri için tamamen kaldırılması reel sektöre büyük bir nefes aldıracaktır. Bu noktada Sayın TOBB Başkanımızın, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleriyle yaptığı temasları son derece kritik buluyoruz. Talebimiz nettir: Kaynak kıtsa, öncelik en çok ihtiyacı olan KOBİ'lerimize verilmelidir. Son 1 yılda 73 bin firmamıza 100 milyar liranın üzerinde imkan sağlayan Nefes Kredisi uygulaması, yılda bir iki kez başvurulan bir can suyu olmaktan çıkarılıp düzenli işleyen kurumsal bir finansman kanalına dönüştürülmeli; limitleri büyütülerek ve vadeleri uzatılarak tüccarımıza ulaştırılmalıdır.' Değerlendirmesinde bulundu.

GÜLSOY: TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM, GENÇ GİRİŞİMCİLİK VE PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZDİR'

Kayseri Ticaret Odası olarak üç temel öncelikleri olduğunu açıklayan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İlk olarak; yapay zekâ, otomasyon ve yeşil dönüşümü üretim süreçlerimize hızla entegre ederek teknolojik dönüşümü sağlamalıyız. İkinci olarak; değişen demografik yapıda genç zihinlerin önünü açarak genç girişimciliği ve yeni iş modellerini desteklemeliyiz. Ve son olarak; Batı'dan Doğu'ya kayan sermaye hareketlerini yakından takip ederek pazar çeşitliliğimizi artırmalıyız. Önümüzdeki yıllarda küresel orta sınıfın yüzde 80'ini oluşturacak Hindistan, Vietnam, Endonezya ve Mısır gibi yükselen pazarları mutlaka radarımıza almak ve buralarda var olmak mecburiyetindeyiz. Artık sadece ucuz iş gücüyle rekabet etme devri kapanmıştır. Otomasyonu, robotlaşmayı, kesintisiz enerjiyi ve veriyi doğru kullanarak markalaşmak, daha az kaynakla daha yüksek katma değer üretmek zorundayız.'

'GURBETÇİLERİN GELMESİYLE ŞEHRİMİZDE CANLILIK YAŞANIYOR'

Yaz döneminde gurbetçi hareketliliğine de değinen Gülsoy, 'Turizm sezonumuz açıldı ve çok şükür bereketli geçiyor. Turizm, ülkemize artı değer kazandıran, bacasız sanayi olarak adlandırdığımız önemli bir sektör. Bu sektörü daha da yukarılara taşımamız gerekiyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte hizmetler sektöründe de gözle görülür bir hareketlilik başladı. Anadolu'da 7., 8. ve 9. aylar 'gurbetçi mevsimi' olarak bilinir. Gurbetçilerimizin gelmesiyle birlikte şehirlerimizde büyük bir canlılık yaşanıyor. Anavatanlarına gelen gurbetçilerimiz, A'dan Z'ye her sektöre fayda sağlıyor. Bıraktıkları dövizler şehir ekonomimize can suyu oluyor, turizmden ticarete kadar her alana katkı sunuyorlar. İnşallah bu hareketlilik yaz sezonu boyunca devam eder'