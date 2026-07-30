Bunlar da ilginizi çekebilir

Millet Bahçesi'ne 10 bin kişilik cami

Hükümet, ÖTV'den karşılamaması durumunda bu gece yarısı (31 Temmuz 2026) 5 lira zam pompaya yansıyacak. 77.21 TL'den litresi satılan motorin, 82.21 TL'ye yükselecek.

İSTANBUL (İGFA) - ABD-İran savaşı motorine fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta gelen indirimin ardından Orta Doğu'da yaşanan gerginlik sonrası büyük zam ile karşı karşıya kaldı.

ABD ile İran arasında yaşanan savaş ve gerilim, akaryakıt fiyatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Litresi 77 liradan satılan motorin, bu gece yarısı gelecek 5 lira zamla 82 liraya yükselecek.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.