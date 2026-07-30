Edirne Keşan'da yapılması planlanan Ayazma Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Enerji Depolama Teknolojileri Projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu' kararı verildi.

Erdoğan DEMİR / Keşan Postası

Selenka Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik A.Ş. tarafından hayata geçirilmesi planlanan proje; Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kızkapan, Karahisar, Karlıköy, Dişbudak, Yeşilköy ve Çeltik mahalleleri sınırları içerisinde gerçekleştirilecek.

Projede 17 adet rüzgar türbini kurulması planlanırken, tesisin kurulu gücü 115,60 MWm / 108 MWe olacak. Proje kapsamında ayrıca 108 MWe gücünde ve 108 MWh kapasiteli Enerji Depolama Teknolojileri (EDT) tesisi de yer alacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, proje için hazırlanan ÇED Raporu'nun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendiği, komisyon çalışmaları ile halkın görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi kapsamında 'ÇED Olumlu' kararı verildiği belirtildi.

Kararın, Edirne Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyurulacağı ifade edilirken, proje sahibinin nihai ÇED Raporu ve eklerinde yer alan yükümlülüklere uyması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yürürlükte bulunan yönetmeliklere uyulması ve proje için ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli tüm izinlerin alınmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Ayazma RES ve Enerji Depolama Projesi'nin, gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından hayata geçirilmesi bekleniyor.