İzmirli Türk mühendis Onur Güleç ve ekibi, Sierra Leone'de inşa ettikleri Julius Maada Bio Uluslararası Konferans Merkezi'ni 4,5 ay gibi rekor bir sürede tamamlayarak Afrika'da büyük bir başarıya imza attı.

İZMİR (İGFA) - Dünya çapındaki prestijli projeleriyle tanınan Türk inşaat mühendisi Onur Güleç, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Sierra Leone'nin Lungi/Freetown bölgesinde yükselen ve bölgenin simge yapılarından biri haline gelen Julius Maada Bio Uluslararası Konferans Merkezi, mimarisi, yapım hızı ve mühendislik kalitesiyle uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.

​ECOWAS Zirvesi'ne Tam Zamanında Yetişti

​Yapı mühendisliği tasarımı Onur Güleç tarafından gerçekleştirilen ve FB Group bünyesinde hayata geçirilen dev çelik konstrüksiyon proje, yalnızca 4,5 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı.

Tüm malzemeleri ve iş gücü Türkiye'den götürülen merkez, ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) Zirvesi'ne tam zamanında ev sahipliği yapacak şekilde teslim edildi.

Afrika yerel sanatının çelik duvarlara motif motif işlendiği modern yapının açılışı, Sierra Leone Devlet Başkanı tarafından görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

​Afrika'da Türk Mühendisliğine Büyük Güven

​Güleç ve ekibinin kalitesi, hızlı inşaatçılık disiplini ve dürüst çalışma prensibi, Afrika kıtasındaki diğer devlet başkanlarının da dikkatini çekti.

Türk mühendisliğinin adını bölgede gururla duyuran Onur Güleç, bu başarısının hemen ardından yeni projeler ve yatırım danışmanlığı kapsamında Liberya'daki Havaalanı projesi için temaslarına başladı.

​World Trade Center'dan Clinton Monument'a Uzanan Dünya Çapında Bir Kariyer

​Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü birincilikle kazanan Onur Güleç, lisans eğitiminin ardından ABD'de çelik konstrüksiyon gökdelenler üzerine 2 yıl master yaptı. 10 yıl boyunca New York'ta sürdürdüğü kariyeri boyunca Dünya Ticaret Merkezi (World Trade Center) dahil olmak üzere birçok ikonik yapının mühendisliğine imza attı.

​ABD eski Başkanı Bill Clinton adına Arkansas'ta inşa edilen anıt yapı projesiyle New York Belediye Başkanı'nın elinden ödül alan Güleç; bugüne kadar 2 kez Dünya, 1 kez Avrupa ve 1 kez de Türkiye birinciliği kazanan projelerin mimarı oldu.

​2008 yılından bu yana çalışmalarını İstanbul merkezli olarak sürdüren Türk mühendis Onur Güleç, Amerika'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanında inşa ettiği gökdelenler, kültür-sanat merkezleri ve dev tesislerle ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam ediyor.