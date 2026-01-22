Bozüyük Belediyesi Sanatevi, sömestir tatilinde çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Dokulu Tablo Atölyesi', dokunsal deneyimi merkeze alan özgün yapısıyla minik sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nin sömestir tatiline özel hazırladığı atölye çalışmaları, çocukların hem öğrenerek eğlenmesini hem de sanatla iç içe bir tatil geçirmesini sağlamaya devam ediyor. 5-6 yaş ve üzeri çocuklardan oluşan öğrenci grupları, atölye boyunca farklı doku ve materyallerle çalışarak hem el becerilerini geliştirdi hem de hayal güçlerini özgürce ifade etme fırsatı yakaladı.

Atölyenin temel amacı; çocukların üretim sürecinden keyif almasını, odaklanma ve dikkat becerilerinin desteklenmesini ve sanatla erken yaşta güçlü bir ilişki kurmalarını sağlamak oldu. Bu doğrultuda, ortaya çıkan sonuçtan ziyade deneyim, keşif ve süreç ön planda tutuldu.

Eğitmen Seda Çetinsoylu eşliğinde gerçekleştirilen atölyede öğrenciler, yaratıcılıklarını sınırsızca kullanırken keyifli ve verimli anlar yaşadı. Velilerden de tam not alan etkinlik, Bozüyük Belediyesi'nin çocukların sanatsal ve kişisel gelişimine verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.