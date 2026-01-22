BTSO MESYEB, Türkiye'nin en kapsamlı mesleki sınav ve belgelendirme kuruluşu olarak 11 sektörde hizmet veriyor, otomotivde yeşil dönüşüme destek sağlıyor ve asansör ekipmanlarının Ar-Ge'sinde kritik rol oynuyor. MYK teşviklerinin yeniden devreye alınması öneriliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), Türkiye'nin en kapsamlı sınav ve belgelendirme kuruluşu olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Makine, metal, otomotiv, kaynak, inşaat, plastik, enerji, asansör, tekstil, elektrik-elektronik, lojistik, maden ve kişisel hizmetler sektörlerini kapsayan 11 sektörde sınav ve belgelendirme hizmeti sunan MESYEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan 112 ulusal yeterlilik kapsamında faaliyet gösteriyor. Merkez, TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonuna sahip. MYK tarafından yetkilendirilmiş 250'yi aşkın belgelendirme kuruluşu arasında en geniş yetki kapsamına sahip olan MESYEB, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) bulunan modern binasında 76 meslekte kendi bünyesinde sınav yapabilen Türkiye'nin tek merkezi konumunda.

OTOMOTİVDE DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYOR

Otomotiv sektöründeki yeşil dönüşüme uyum sağlamak adına çalışmalar yürüten MESYEB, 2025 yılında elektrikli ve hibrit araç teknolojilerine yönelik önemli bir adım attı. BUTGEM'de elektrikli, hibrit, otonom araçlar ve araç elektroniği alanında mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik batarya elektrikli araç bakım onarımcısı, hibrit araç bakım onarımcısı ve elektrikli araç montaj elemanı gibi yeni nesil yeterlilikleri kapsamına alarak, sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yanıt verdi.

BTSO MESYEB ayrıca Türkiye'nin ilk ve tek Asansör Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında, asansör emniyet frenleri, tamponlar, hız regülatörleri, otomatik kapılar, motorlar ve frenler gibi kritik ekipmanların test ve geliştirme işlemleri burada gerçekleştiriliyor. Uluslararası standartlarda donatılan merkez, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile imzalanan protokol sayesinde CE belgelendirme süreçlerinde de aktif rol oynuyor. Bu sayede asansör üreticileri, ürün geliştirme ve test faaliyetlerinde yurt dışına bağımlılıktan kurtularak maliyet ve zaman avantajı elde ediyor. Merkez, sektörün uluslararası rekabet gücünü artıran Ar-Ge çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor.

SEKTÖRLERE NİTELİKLİ VE BELGELİ İŞGÜCÜ

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının en önemli sorunlarından birinin nitelikli iş gücüne erişim olduğunu belirterek, iş kazalarının azaltılması ve sektörlerin belgeli çalışanlara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla MESYEB'i hayata geçirdiklerini ifade etti. Otomotivden inşaata, tekstilden enerjiye kadar 11 farklı sektörde sınav ve belgelendirme yetkisine sahip olan MESYEB'in, kapasite bakımından Türkiye'nin önde gelen belgelendirme kuruluşları arasında yer aldığını vurgulayan Burkay, merkez bünyesinde faaliyet gösteren Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezinin de kritik bir rol üstlendiğini söyledi. Burkay, 'Merkezimiz, Türkiye'de üretilen güvenlik ekipmanlarının önemli bir bölümünün Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Üreticilerimiz, ürünlerinin test ve geliştirme süreçlerinde artık yurt dışına bağımlı değil. Üretilen bilgi ve teknoloji sayesinde ülkemiz asansör sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabet gücü her geçen gün artıyor.' dedi.

Mesleklerin belgelendirilmesine önemli katkı sağlayan MYK belge teşviklerinin yeniden yürürlüğe alınması gerektiğini ifade eden Burkay, '2022 yılına kadar uygulanan devlet teşvikleri, mesleki yeterlilik sisteminin sağlam temeller üzerinde ilerlemesi açısından son derece değerliydi. Bu teşviklerin yeniden devreye alınması ya da belirli bir süre daha kısmi oranlarla sürdürülmesi faydalı olacaktır.' dedi.

BTSO'nun 2030 vizyonu kapsamında; yüksek katma değer, teknoloji derinleşmesi ve yeşil dönüşüm odaklı projeler arasında MESYEB'in önemli bir yer tuttuğunu belirten Burkay, nitelikli iş gücünün Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.