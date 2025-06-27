İzmir İtfaiyesi son 48 saatte 9’u orman yangını olmak üzere toplam 289 yangına müdahale etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece boyunca Aliağa Bozköy Mahallesi’nin bulunduğu alandaki orman yangınını kontrol altına almak için mücadele etti. Perşembe günü saat 19.00 sıralarında bir konteyner içindeki çöplerin yanmasıyla başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Etrafı ormanla kaplı olan Bozköy Mahallesi de alevlerin arasında kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, tedbir amacıyla boşaltılan köyde, alevlerin yerleşim yerini etkilememesi için yangın koridorları oluşturdu. Gece boyu yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve kurmaylarıyla birlikte yangında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek destek vereceklerini söyledi.

TUGAY: YANINIZDA OLMAK GÖREVİMİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Aliağa Bozköy'de genel sekreter yardımcıları İsmail Mutaf, Çağatay Güç ve Prof. Dr. Pınar Okyay ile İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz'dan bilgi aldı. Başkan Tugay, yanan bölgelerde Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ve Bozköy Muhtarı Rafi Dönmez ile birlikte incelemelerde de bulundu. Evi tamamen yanan ve kullanılamaz hale gelen Fikri Altınkaya'yı ziyaret eden Tugay, “Gereken neyse yapacağız. Böyle zamanlarda insanların yanında olmak bizim görevimiz. Hepsi yerine konur, önemli olan sizlerin sağlıklı olması, kimsenin yaralanmamış olması. Üzülüyoruz ama en kısa zamanda toparlayacağız. Bunları hep beraber düzelteceğiz” diye konuştu. Ev sahibi Fikri Altınkaya, “Başkanım buraya kadar gelmeniz bile yeter. Çok teşekkür ederiz” dedi.

“CİĞERLERİMİZ YANDI”

Evi zarar gören Altınkaya ailesinin komşusu Aliağa Şehitkemal Mahallesi Muhtarı Ayşe Algül ise “Bütün hayvanların yuvası yandı. İnsanlarımızın emekleri yandı. Hangi birini yerine koyabiliriz ki? Bu ağaçlar, bu ormanlar 30 yılda bu hale gelmiş. Sabaha kadar ciğerlerimiz yandı. Gelecek yeni ormanlarımızı daha planlı yapmamız gerekiyor. Evlerle ormanların arasında mesafe olabilir. Köylü olarak, yerli halk olarak biz bilinçliyiz, sigarayı elimizde söndürürüz çevreyi yakmayız. Semaverin rüzgarlık ve kuru ortamda yakılmayacağını biliriz. Dışarıdan gelen bunu bilmeyen çok” dedi. Başkan Dr. Cemil Tugay ise “Benden bir isteğiniz olursa her zaman yapmaya hazırız” diye konuştu. Tugay, kahvehanede oturan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

“BURAYA KONTEYNER GETİRELİM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın bir sonraki durağı, yangından zarar gören Foça'nın Ilıpınar Mahallesi oldu. Rüzgarın yönünün değişmesi sonrası alevlerin sıçramasıyla evleri kullanılamaz hale gelen Ahmet ve Fatma Ordu'yu ziyaret eden Başkan Tugay, ailenin üzüntüsüne ortak oldu. Tüm emeklerinin gittiğini söyleyen Fatma Ordu, “Destek veriyorsunuz, Allah bin defa sizden razı olsun. Ne yapacağımızı şaşırdık” dedi. Başkan Tugay, “Hepsini en kısa zamanda halledeceğiz. Hızlıca temizliğe yardımcı olalım. Bir an önce ekip ayarlayalım ve yardımcı olalım. Bazen böyle kazalar oluyor. Önce canımıza bir şey gelmedi. Bunların hepsi birkaç ay içinde derlenip toparlanacak. Sonbaharda çayını içmeye geleceğim. Barınma için buraya bir konteyner getirelim. Burası yapılana kadar siz de burada kalın. Hem bahçeye bakarsınız, su deposu da getirecek arkadaşlarımız. Bunların hepsi düzelir, siz kendinize iyi bakın” dedi.

ONLARCA ARAÇ 120 PERSONEL İLE MÜDAHALE

İzmir İtfaiyesi gece boyunca devam eden yangına 28 arazöz, 17 su tankeri, iş makinaları ve toplam 120 personel ile yangına müdahale etti. Yangında iki katlı bir ev ile altı hayvan damı tamamen, bir konteyner yapı ise kısmen yandı. Bir kasalı kamyonet tamamen zarar gördü. Yangında bazı kümes hayvanları da telef oldu. Köy alanı etrafındaki zeytin ağaçları zarara uğradı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son 48 saatte 9’u orman yangını olmak üzere toplam 289 yangına müdahale etti.

FOÇA VE BOZKÖY YANGINLARINDAN ETKİLENEN HAYVANLAR TEDAVİ EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı da Foça Ilıpınar ile Aliağa Bozköy mahallelerini etkileyen yangında, hayvanların imdadına yetişti. Her iki mahallede 20 köpek, 15 koyun, 8 tavuk Seyrek Köpek Bakım Evi'ne alındı. Tedavileri yapılan hayvanlar, yeniden sahiplerine teslim edildi.

KURBAN ETLERİ İÇİN BUZDOLABI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yangın alanında yurttaşların gıda güvenliğini sağlayabilmek için Mezbahalar Şube Müdürlüğü’nden konteyner buzdolabı göndererek okul bahçesine yerleştirdi. Başta kurban etleri olmak üzere bölgedeki gıda ürünleri koruma altına alındı. Tarımsal Hizmetler Dairesi’nin saha ekipleri, yangının ardından hasar tespit çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgedeki incelemeler genişletilerek, mağduriyetlerin giderilmesi için işlemler başlatılacak. Zeytin fidanı ve yem desteği de sağlanacak. Bölgeye su deposu da yerleştirilecek.

YANGINDAN ZARAR GÖREN AİLELERE BARINMA DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, nakdi destek başta olmak üzere evleri yangından hasar gören ailelere destek veriyor. Yangından zarar gören ailelere temizlik, beslenme, beyaz eşya, muhtelif ev eşyaları, giyecek ve barınma desteği de verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yanan evlerin tadilatına da destek olacak. Zarar gören hayvan damları onarılacak ve gerekli malzemeler verilecek. Geçici barınma sorununun çözülmesi için konteyner sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın iş makineleriyle yanan bölgelerdeki molozlar toplanacak.