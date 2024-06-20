Ağrı ve Batman'da gerçekleştirilen "Bozdoğan-43" operasyonlarda kırmızı ve turuncu kategoride olan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hainlerin enselerinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, Ağrı ve Batman kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan-43" operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile teröristler arasında sıcak temas sağlandığını aktaran Bakan Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, Ağrı Doğubayazıt kırsalında ve Batman Hasankeyf'in Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda; 1’i kırmızı, 3'ü turuncu kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1803650653476016462