Bostanlıspor’un şampiyon master yüzücüsü Servet Ateş bu kez de peşpeşe katıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Uluslararası Masterlar Yüzme Şampiyonası’nda toplam 5 madalya kazandı.İZMİR (İGFA) - Antalya’da 16 Mayıs’ta başlayan ve bugün sona eren 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Uluslararası Masterlar Yüzme Şampiyonası’na katılan Bostanlısporlu Servet Ateş, 16-17-18 tarihlerinde havuz, bugün (19 Mayıs) Konyaaltı plajında 1500 ve 3000 metre açık deniz yarışında mücadele etti.

Rekor sayıda yüzücünün katıldığı, yoğun ve yorucu geçen dört günlük bir maraton sonunda; havuz yarışlarında 50 metre sırtüstünde ikinci, 50 metre kurbağalamada birinci, 200 metre kurbağada üçüncü, 100 metre kurbağalamada ikinci olarak 1 Altın , 2 Gümüş, 1 Bronz madalya kazanarak 4 kez kürsüye çıkan Servet Ateş, 1500 metre açık deniz yarışında da üçüncü olarak Bronz Madalyayı göğsüne taktı.

4 günde toplam 1 Altın, 2 Gümüş, 2 Bronz madalya kazanan Servet Ateş, “Bostanlıspor adına katıldığım yarışmalarda elde ettiğim başarıyı bana destek olan başta başkanımız Avni Erboy olmak üzere, kulübüm ve aileme borçluyum” dedi.