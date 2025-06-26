Bostanlıspor’un Tayland'ın Phuket Adası’nda 1 aylık kamp çalışmasına giden 10 yaşındaki muay thai sporcusu Mert Uyanıker, ringe çıktı ve Taylandlı rakibiyle berabere kaldı.İZMİR (İGFA) - Bostanlıspor antrenörü, aynı zamanda babası Aytaç Uyanıker ile Tayland’ın Phuket Adası’nın Patong kentinde günde toplam 5 saat 2 olmak üzere haftada 35 saatlik antrenman programının yanı sıra yine her gün 3 kilometrelik dağ koşusu bulunan 1 aylık Singpatong Muay Thai kampı’na katılan Bostanlıspor'un 10 yaşındaki muay thai sporcusu Mert Uyanıker, ilk kez ringe çıktı.

Taylandlı yaş grubu şampiyonu Kıet Sam Chang ile mücadele eden Mert Uyanıker, rakibine ringi adeta dar etti.

Büyük çekişmeye sahne olan ve ilgiyle izlenen karşılaşmada Mert rakibini sık sık zor duruma soksa da hakemler ev sahibi sporcuya puan verince karşılaşmayı da berabere bitirdi.

Tayland'ta bulunan Türklerin de merakla izlediği, Türk Bayraklarıyla tezahürat yaptığı profesyonel maçların yapıldığı beş bin kişilik dolu salonda oynandı. Maçta Mert’in profesyonellere taş çıkardığını belirten organizasyon komitesi üyeleri, Mert'in geleceği olduğunu ve bu spora devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Büyük yetenek. Bugün kazanmalıydı. Bazen böyle şeyler oluyor" dedi.