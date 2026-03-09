Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen beş asırlık Tarihi Gön Han'da çalışmaları yerinde inceleyerek sona yaklaştıklarını söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Bu yaz birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Gön Han'ı aslına uygun restore ettiklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok eseri Melikgazi'ye kazandırıyor, tarihi eserleri ayağa kaldırıyoruz. Bunların içerisindeki en önemli eserlerden bir tanesi Gön Han'ımız. Burası Kapalı Çarşı'nın hemen yanı başında. Biz burayı ilk keşfettiğimizde burada ortaya çıkan çoğu bölüm yoktu. Bu hale gelmesi için 7 bin kamyona yakın hafriyat çıkardık.

500 yıl önceki bu eserin izleri, hummalı çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkmış oldu. Bu yapıyı orijinaline uygun olarak restore ettik. Kayseri'ye yeni bir tarihi eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2026'nın yazında burada birçok kültürel, sanatsal faaliyetler yapılacak. Çay kahve içilecek yerlerin yanı sıra, sergiler, söyleşiler, canlı müzikler, sergiler, kermesler yapılacak. İnşallah, yerli ve yabancı birçok turist çekecek.

Şu anda bu çalışmanın son aşamasına geldik. Birkaç yerde ufak tefek eksiğimiz kaldı. Odalar ortaya çıkmış durumda ve son aşamaya geldik. Eski han odalarından 3-4 tanesini tefriş edeceğiz. Burası Kapalı Çarşı'ya değer katacak. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çalışmaları için teşekkür ediyorum. Tarihi eserler bizim için son derece önemli. Havaların düzelmesiyle birlikte son rötuşları yaptıktan sonra buranın açılışını hep birlikte yapacağız. Kayseri'ye ve Melikgazi'mize hayırlı olsun.'