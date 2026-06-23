Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklara erken yaşta doğa sevgisi ve üretim bilinci kazandırmak amacıyla sürdürdüğü çevre projeleri kapsamında, 9 Eylül İlköğretim Okulu öğrencilerine çilek fidesi dağıttı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen bu anlamlı etkinlikte, minik öğrenciler için özel olarak hazırlanan saksı ve taşımayı kolaylaştıran şık çantalar kullanıldı.

Kendilerine armağan edilen saksılardaki çilek fidelerini teslim alan çocuklar, büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadı. Dağıtım töreni boyunca okul bahçesinde çocukların neşeli sesleri yükselirken, sınıf öğretmenleri ve veliler de Bornova Belediyesi'nin çocuklara yönelik bu çevre dostu yaklaşımına tam destek verdi.

'GELECEĞE UMUT VE ÇEVRE BİLİNCİ EKİYORUZ'

Fide dağıtımı sırasında çocukların sırasına konuk olan, her biriyle yakından ilgilenerek tek tek sohbet eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımsal farkındalığın okul sıralarında başlaması gerektiğine dikkat çekerek, 'Çocuklarımızın dijital dünyadan biraz olsun uzaklaşarak toprakla bağ kurması, doğayı tanıyarak büyümesi bizim en büyük hedeflerimizden biridir. Bugün burada 9 Eylül İlköğretim Okulu'ndaki evlatlarımıza kendi elleriyle büyütüp meyvesini toplayabilecekleri çilek fideleri armağan ettik. Saksılarına can suyu verirken üretmenin ne kadar emek isteyen ve kıymetli bir süreç olduğunu bizzat yaşayarak öğrenecekler. Aslında biz bugün sadece bir bitki dağıtmadık; çocuklarımızın kalbine doğa sevgisi, geleceğimize ise yeşil bir umut ektik. Bornova genelindeki okullarımızda çevre bilincini artıran, tarımı ve geri dönüşümü sevdiren projelerimizi aralıksız sürdüreceğiz.' diye konuştu.

Çilek fidelerini nasıl sulayacaklarını ve bakacaklarını merakla soran miniklere bakım tüyoları veren Başkan Ömer Eşki, çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Etkinliğin sonunda neşeli anları ölümsüzleştirmek isteyen öğrenciler, öğretmenleri ve Başkan Eşki ile birlikte çilek saksılarını havaya kaldırarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.